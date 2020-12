Salvini non si ferma,domani e lunedì visita San Vittore ed Avis

“Mi criticheranno anche per questo? Attacchi pretestuosi non mi fermano



Non sarà qualche polemica pretestuosa a fermare il nostro impegno. Domani sarò a San Vittore per salutare, ringraziare e augurare buone feste al personale e agli agenti della Polizia Penitenziaria, mentre lunedì alle 9,30 a Milano sarò all’Avis (in Largo Volontari del Sangue) come faccio da quando sono maggiorenne: credo sia necessaria un’attenzione particolare da parte di tutti, in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Qualcuno vorrà criticarmi anche per questo?”. Lo ha reso noto con una dichiarazione il leader della Lega Matteo Salvini.

(askanews)