Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.319 del 24-12-2020 – Suppl. Ordinario n. 43 il testo della Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela

della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e

sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

All’articolo 32 sono contenute le Misure per la funzionalita’ delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre all’articolo 32 bis comma 5 contenute le misure a favore del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria di seguito il testo della Conversione in legge ,

Testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 269 del 28 ottobre 2020), coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 (in questo stesso Supplemento Ordinario), recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.».