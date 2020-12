Al via il 178° Corso Allievi agenti di Polizia Penitenziaria

Martedi 30 dicembre 2020 prendera’ il via il 178° Corso Allievi agenti di Polizia Penitenziaria, rivolto a 941 unità di cui 706 del ruolo maschile e 235 del ruolo femminile ,dopo il 30 dicembre sara’ osservata la sospensione per le festività natalizie per poi riprendere l’11 gennaio 2021 e terminare il nove luglio, quando hanno inizio gli esami finali.

La durata del corso dopo l’emanazione del D.L. 17 luglio 2020 n. 77, è stabilita in sei mesi.

Agli allievi agenti del 178 ° Corso gli auguri di buon lavoro dalla Segreteria Generale Alsippe