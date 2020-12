Covid: scoppia focolaio al carcere di Lanciano

Detenuti e agenti contagiati. L’allarme dei sindacati di polizia penitenziaria. “Urgono immediate garanzie”.

Sembra non avere fine, l’emergenza COVID nelle carceri abruzzesi. Dopo il caso del penitenziario di Sulmona, scoppia un nuovo focalaio a Lanciano, con “diversi e preoccupanti contagi”. Così allertano i sindacati di polizia penitenziaria sulla stampa.

A darne rammarica notizia sono le segreterie regionali dei sindacati di categoria dei poliziotti penitenziari, SAPPE, OSAPP, UIL PA, USPP, FNS CISL E FP CGIL che esprimono amarezza e solidarietà per quanto sta accadendo in queste ore.

“Chiediamo serie ed immediate garanzie per la comunità penitenziaria lancianese – chiosano senza mezzi termini i sindacalisti – affinché vengano arginate ulteriori alterazioni che potrebbero essere nefaste per l’intera collettività. L’Amministrazione Penitenziaria, le Autorità Sanitarie e Prefetto avviano impellenti accertamenti con relative attività riparative ed invio di personale in supporto – concludono – prima che sia troppo tardi”.