Legge di Bilancio, votata la fiducia, le ultime novita’

Nella seduta di mercoledì 23 dicembre la Camera con 314 voti favorevoli e 230 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo 1 del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (A.C. 2790-bis-A/R), nel testo predisposto dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea. Successivamente è proseguito l’esame del provvedimento. Le dichiarazioni di voto finale sono previste nella giornata di domenica 27 .

Nel documento ricordiamo sono previsti importanti finanziamenti per la copertura dello straordinario per le Forze di Polizia e per ulteriori assunzioni , che brevemente ricapitoliamo con i documenti