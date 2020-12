Dalla sua Pagina Facebook il Sottosegretario alla giustizia Onorevole Vittorio Ferraresi annuncia con un video nuove assunzioni di personale nel Corpo di Polizia Penitenziaria , di seguito il messaggio

La legge di bilancio di quest’anno finanzia la totale copertura delle piante organiche della Polizia Penitenziaria In arrivo 1.935 assunzioni straordinarie che si sommano alle 869 già finanziate e a tutte quelle “ordinarie” che si effettueranno tramite concorso per assicurare il ricambio degli organici dopo i pensionamenti. Così saranno completati i vuoti di organico che miglioreranno le condizioni di chi lavora nei nostri istituti penitenziari. Guarda e condividi questo importante risultato per la Polizia Penitenziaria!