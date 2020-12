DIMESSI E GUARITI IL CARCERE RESPIRA. MA SI CONTANO ALTRI 23 CONTAGI E DUE CLASSI IN QUARANTENA

SULMONA – Ventitre nuovi contagi, due classe in quarantena e altri guariti al carcere di Sulmona. E’ questo il bilancio del Coronavirus per la giornata di oggi 17 dicembre. Il dato più rassicurante arriva dalla struttura penitenziaria dove si è acceso un preoccupante focolaio dietro le sbarre. Restano 67 i detenuti positivi a fronte dei 93 contagi iniziali. I tamponi di verifica hanno fatto registrare altre negativizzazioni come pure un altro detenuto ha fatto rientro in struttura. In cinque restano ricoverati negli ospedali abruzzesi anche se i vertici dell’amministrazione penitenziaria ci vanno con i piedi di piombo perché è ancora presto per parlare di allarme rientrato e di situazione sotto controllo. Rispetto alle scorse settimane il trend tende sicuramente a migliorare. Il Dap ha fatto sapere in giornata, dopo la richiesta della senatrice Gabriella Di Girolamo, di aver disposto il rinforzo di 27 unità nell’organico degli agenti penitenziari, vista la delicata situazione di questa seconda ondata. Il virus intanto continua a fare breccia sul territorio dove si contano altri 23 casi. Un contagio che rientra tutto sommato nella media, lontano dalle impennate delle scorse settimana, ma la curva va comunque tenuta sotto controllo alle porte del Natale. I positivi di oggi sono domiciliati 13 a Sulmona, 4 Villetta Barrea, 3 Pescocostanzo, 1 Barrea, 1 Opi, 1 Vittorito. Una classe terza dell’Istituto Filippini e una prima della scuola Capograssi sono state poste in isolamento. In totale sono 1709 i sorvegliati nell’area peligno-sangrina

Vaa avanti intanto la terza tornata di screening a Sulmona, dedicata prevalentemente ai fuori sede. Oggi i tamponi svolti hanno superato le prenotazioni, probabilmente perché i sulmonesi cominciano a rientrare presso la residenza a ridosso della festività. In giornata sono stati intercettati quattro positivi su un totale di 112 test. Non male anche se il bilancio resta sottotono rispetto le aspettative della vigilia. E’ ancora possibile prenotarsi per sottoporsi allo screening fino a domenica nella postazione dell’ex Caserma Cesare Battisti. (ondatv.tv)