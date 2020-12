Polizia penitenziaria, 8 tablet in dono ai piccoli pazienti del Reparto Oncoematologico Pediatrico di ….

Un gesto di grande generosità, un segnale di vicinanza nei confronti di bambini alle prese con una sfida molto dura. Ieri mattina, una delegazione della Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue della Sezione Polizia Penitenziaria di Lecce ha donato otto tablet ai piccoli pazienti del Reparto Onco-ematologico Pediatrico dell’ospedale “Vito Fazzi”. Un dono in occasione del Natale ormai alle porte, un pensiero speciale ancor più prezioso in questa fase d’emergenza per il nostro Paese.I tablet regalati serviranno per le attività didattiche a distanza e d’intrattenimento a beneficio dei pazienti del reparto dell’ospedale leccese.Il Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria di Lecce, Riccardo Secci, ha rivolto queste bellissime parole d’augurio ai bambini in cura nell’ospedale “Vito Fazzi”: “Distanza sì, ma che non sia quella dei sentimenti. È per questo che abbiamo pensato, quest’anno, di accompagnare i nostri auguri ai piccoli pazienti dell’oncoematologia pediatrica di Lecce, e al personale medico, paramedico e ausiliario che qui presta la propria opera, con un dono a beneficio dei pazienti. Vogliamo portare in dono otto tablet, con i quali si potrà frequentare la scuola attraverso la didattica a distanza e ricevere le visite virtuali dei propri cari. È un piccolo gesto per far sì, ancora una volta, che gli uni siano vicini agli altri”.