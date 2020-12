Droga e telefonini nel carcere sequestrati dalla Polizia penitenziaria ,Procura apre un’inchiesta

Droga e telefonini nel carcere di Siracusa, sequestro della Polizia penitenziaria

Droga e cellulari sono stati rinvenuti dalla Polizia penitenziaria nel carcere di Siracusa, in contrada Cavadonna, alla periferia sud di Siracusa. Gli agenti, al termine di alcune perquisizioni hanno rinvenuto e sequestrato la merce nascosta in un blocco del penitenziario La per svelare in che modo droga e telefonini sono entrati, per questo motivo saranno osservati i filmati delle telecamere di sicurezza del carcere ma sono stati già avviati i controlli sui telefonini per verificare il traffico telefonico ed i messaggi nella chat.

Nei giorni scorsi, due telefonini sono stati scovati nel carcere di Augusta. Si tratta di uno smartphone e di un cellulare che sarebbero stati nella disponibilità di qualche detenuto ma, per il momento, non ci sono elementi per individuare i destinatari di questi “regali”. Precedentemente, gli stessi agenti di Polizia penitenziaria scoprirono nello stesso penitenziario di Augusta quattro telefonini e diverse dosi di droga. I destinatari sarebbero ancora una volta i detenuti del carcere del Siracusano e pure su questa storia i magistrati della Procura hanno avviato indagine per verificare se esiste una regia dietro queste “spedizioni”.

Nell’agosto scorso, in un panino, un detenuto nascose sette piccoli telefonini, gli altri 5 la Polizia penitenziaria li scovò nella sua cella. (blogsicilia)