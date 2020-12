﻿Ulteriori assunzioni nel Corpo di Polizia Penitenziaria tramite scorrimento delle graduatorie concorsuali..

Ulteriori assunzioni nel Corpo di Polizia Penitenziaria tramite scorrimento delle graduatorie ..

Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame del Disegno di legge: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” presentati emendamenti riguardanti l’aumento dei fondi per l’assunzione di ulteriore personale di Polizia Penitenziaria ,ed emendamenti per lo scorrimento delle graduatorie concorsuali , queste proposte emendative sono state presentate in riferimento all’articolo 166

(Piano quinquennale per le assunzioni di personale delle Forze di polizia) del Disegno di Legge Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 , di seguito gli emendamenti

166.17.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1)la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) 1100 unità per l’anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 500 unità nel Corpo di polizia penitenziaria»; 2. la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) 800 unità per l’anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 500 unità nel Corpo di polizia penitenziaria»; 3. dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze connesse all’espletamento dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria in condizioni di maggior sicurezza per gli appartenenti al medesimo, mediante l’ammodernamento dell’armamento dei reparti del Corpo, a favore del Ministero della giustizia è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per l’anno 2021.». Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 1.600.000 per il 2021 e 19.000.000 per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209.

Ferro Wanda, Prisco Emanuele, Varchi Maria Carolina, Maschio Ciro, Galantino Davide, Trancassini Paolo, Lucaselli Ylenja, Rampelli Fabio

166.18.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria di cui al comma 1 avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso a 375 allievi agenti del Corpo della polizia penitenziaria maschile di cui al decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 13 dicembre 2011 – 4ª serie speciale».

Ferro Wanda, Prisco Emanuele, Varchi Maria Carolina, Maschio Ciro, Galantino Davide, Trancassini Paolo, Lucaselli Ylenja, Rampelli Fabio

166.19. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, in virtù della contingente situazione straordinaria derivante dalla emergenza epidemiologica, al fine di garantire il potenziamento urgente di organico dei comparti richiamati e assicurare una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo, previo accertamento dell’idoneità psico-fisica». Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le parole: e 1-bis.

Cirielli Edmondo, Trancassini Paolo, Lucaselli Ylenja, Rampelli Fabio