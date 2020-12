Polizia penitenziaria .Emendamenti approvati dalle Commissioni Riunite Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137…

Senato della Repubblica

Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020,

n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di

tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,

giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica

da COVID-19 (1994)



Emendamenti approvati dalle Commissioni Riunite

1.1000/3000/555 (testo 2) [id. a 1.1000/3000/560 (testo 2)]

Le Commissioni Riunite



Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), capoverso «Art. 32-bis»,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l’anno

2020, la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolto nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

4-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 4-bis si provvede,

per l’anno 2020, quanto a euro 571.500, mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017,n. 205 e quanto a euro 3.065.000, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

b) al comma 5, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite con

le seguenti: «dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo».