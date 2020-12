178° Corso Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria.

Dopo l’approvazione e la relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre delle graduatorie del concorso per complessivi 754 posti , elevati a 938 di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria. del concorso indetto con PDG 11 febbraio 2019 , l’Ufficio della Formazione ha provveduto ad inviare le convocazioni ai vincitori del concorso che si dovranno trovare presso le Scuole di Formazione del Personale di Polizia Penitenziaria suddivisi in due gruppi con date dell’ 11 e 25 gennaio 2021 per via dell’emergenza epidemiologica .

L’11 gennaio le Scuole di Formazione interessate all’avvio del 178° Corso saranno, Portici con 40 Allievi Agenti ,Roma con 70 Allievi Agenti

,Sulmona con 60 Allievi Agenti ,Castiglione delle Stiviere con 40 Allievi Agenti Cairo Montenotte con 130 Allievi Agenti ,Verbania con 83 Allievi Agenti,Catania con 110 Allievi Agenti per un totale di 625 allievi agenti.

Il secondo gruppo previsto alle Scuole di Formazione per il 25 gennaiocosi suddivisi ,Portici con 20 Allievi Agenti ,Roma con 35 Allievi Agenti,Verbania con 42 Allievi Agenti, Cairo Montenotte con 66 Allievi Agenti, Parma con 45 Allievi Agenti, Sulmona con 30 Allievi Agenti ,Catania con 55 Allievi Agenti ,Castiglione delle Stiviere con 20 Allievi Agenti per un totale di 313 allievi agenti.

Ancora nessuna novita’ per quanto riguarda lo scorrimento di 650 unita’

dalla graduatoria degli idonei dello stesso concorso , che dovranno sottoporsi alle visite psicoattitudinali nei prossimi mesi.

Qualora vi siano novita’ saranno prontamente pubblicate sui nostri siti