Pagamento straordinari agli agenti della Polizia Penitenziaria, 3,6 milioni di euro per periodo che va dal 16 ottobre al 31 dicembre….

Dl Ristori: 3,6 milioni per gli straordinari della polizia penitenziaria

“Con un emendamento al decreto Ristori, approvato oggi in commissione, mettiamo a disposizione oltre 3,6 milioni di euro per pagare, per il periodo che va dal 16 ottobre al 31 dicembre, gli straordinari agli agenti della Polizia Penitenziaria”