Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023

In allegato il documento della Camera dei Deputati con la NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO per l’anno 2021 e per il triennio 2021 – 2023 (art. 21 della Legge n. 196/2009) del Ministero della Giustizia , la nota redatta dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio ,dove sono inserite le previsione di spese per assunzioni personale, spese per acquisto mezzi spese per strutture giudiziarie e penitenziarie del Ministero della Giustizia