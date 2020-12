Muore Assistente Capo Coordinatore della Polizia Penitenziaria

Appena qualche giorno fa un Sostituto Commissario del Corpo di Polizia Penitenziara in servizio nel carcere di San Vittore a Milano ,e’ deceduto per Covid-19, questa mattina purtroppo altro decesso di un appartetente al Corpo.

Un Assistente Capo Coordinatore in servizio nella Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere e’ deceduto per Covid-19, l’uomo 55 anni da tempo in servizio nella Casa Circondariale lascia la moglie e tre figli, a cui vanno le piu’ sentite condoglianze in questo tragico momento da parte della Sindacato Alsippe

Il Segretario Regionale Alsippe Campania Umberto Pizzorusso