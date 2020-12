Forze di polizia, una realtà solida al servizio della collettività

Primo report di approfondimento Istat su comparto Sicurezza, comparto Difesa e Capitanerie di porto

Sono 300.425, al 2017, i lavoratori dipendenti del comparto Sicurezza, che corrisponde alle Forze di polizia, ovvero alle unità istituzionali di Polizia di Stato, con 94.715 dipendenti, Arma dei Carabinieri (che comprende dal 2016 il Corpo Forestale dello Stato), Guardia di Finanza e Corpo di Polizia Penitenziaria.

Si tratta della percentuale preponderante sul totale dei 476.566 operatori in divisa censiti dall’Istat con riferimento al 2017 e al 2015, totale che comprende anche il comparto Difesa, con le Forze armate (Marina Militare, Aereonautica ed Esercito), e le Capitanerie di porto.

Le donne dipendenti nel comparto Sicurezza risultano il 7,65% del totale, in lieve aumento rispetto al 7% rilevato nel 2015.

In aumento, per quanto riguarda le attività, il totale dei servizi espletati dallo stesso comparto nel 2017: oltre 51 milioni rispetto ai 42 circa del 2015, l’80% dei quali consistenti in servizi di polizia generale.

Importante anche l’attività di formazione – 10.630 attività, il 4,4% delle quali realizzato dalla Polizia di Stato – alla quale è stato dato progressivo rilievo allo scopo di adeguare l’aggiornamento professionale alla domanda di innovazione e sviluppo anche delle competenze.

Il quadro emerge dal primo approfondimento Istat sui 3 comparti nell’ambito del Censimento permanente delle istituzioni pubbliche. Avviato dall’Istituto nazionale di Statistica per la prima volta nel 2016, il censimento permanente si basa su una parte di informazioni “core”, da acquisire con continuità, e su un “set” di informazioni di approfondimento raccolte con cadenza pluriennale.

Il Censimento permanente delle istituzioni pubbliche, spiega Istat, ha esteso la rilevazione a Forze di polizia, Forze armate e Capitanerie di porto, secondo modalità condivise con i ministeri competenti, con l’obiettivo di tracciare un panorama completo della struttura e delle caratteristiche di tutta l’amministrazione pubblica.

Emerge, dai dati raccolti e correlati dall’Istituto, una realtà solida e ramificata territorialmente a presidio delle esigenze di sicurezza e difesa della collettività nazionale, che all’attività sul campo affianca l’aggiornamento multidisciplinare, oltre che tecnico-specialistico, per essere al passo con l’evoluzione delle esigenze dei cittadini.(interno.gov.it)