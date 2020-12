Ivrea, protesta la polizia penitenziaria: «Basta, dovete ascoltarci»

Duro documento delle organizzazioni sindacali che rappresentano la polizia penitenziaria in servizio al carcere di Ivea (Sappe, Osapp, Sinappe, Fns Cisl, Fsa Cnpp, Cgil funzione pubblica), che hanno scritto una lettera al Provveditore regionale e al ministero della giustizia. «Le urla di queste organizzazioni sindacali sono rimaste, e sono ancora oggi, inascoltate. Ci sono questioni urgentissime, relative all’organizzazione del lavoro che, benché più volte rappresentate per iscritto, a voce, formalmente ed informalmente sono rimaste, e ancora lo sono, senza soluzione. Non accettiamo più di sentirci dire non c’è il direttore». Il sindacato protesta anche «per le inaccettabili condizioni di lavoro in cui tutto il personale dell’istituto, noi compresi, è stato e siamo ancora obbligati a prestare il nostro servizio causa malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento». «Sappiamo – aggiungono – e non per sentito dire, che sono almeno 3/4 anni che l’impianto generale di riscaldamento (ormai datato) sistematicamente, alla sua accensione a ottobre, ha problemi. Il personale, oltre a lavorare letteralmente all’addiaccio con immenso spirito di sacrificio scrupolo e zelo è riuscito fino ad oggi anche a gestire e contenere le più che mai giustificate lamentele dei detenuti che solo grazie alla costante opera di persuasione della polizia penitenziaria, non sono sfociate (ma nulla si può escludere) in manifestazioni di protesta a cui non si potrebbe dar torto». «Un istituto penitenziario, – concludono – non può e non deve essere gestito solo con le carte via mail. Sono mesi e mesi che attendiamo una convocazione, un segno dalla direzione più volte sollecitato per discutere di necessari ed urgenti correttivi all’assetto organizzativo dell’istituto». —(lasentinella)