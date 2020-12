Polizia Penitenziaria sette nuovi vice Sovrintendenti al Carcere di Capanne

Questa mattina presso il nuovo complesso Penitenziario Perugia “Capanne”, alle ore 10:30 il Direttore Dottorresa Bernardina Di Mario, il Comandante Dirigente aggiunto Fulvio Brillo ed il Vice Comandante Dirigente Concetta Meglio, hanno dato gli auguri di benvenuto, fregiandoli del grado di Vice Sovrintendenti sette appartenenti al corpo di Polizia Penitenziaria del ruolo Ass.Capo Coordinatore che hanno terminato il relativo corso di formazione presso le scuole dell’Amministrazione Penitenziaria in data 4/12/20

Per l’occasione si è evidenziato e sottolineato l’importanza del ruolo rivestito dai Sovrintendenti, quello di congiunzione fra il personale operativo nei vari compiti istituzionali e i vertici apicali della direzione. In conclusione tutto il personale di Polizia Penitenziaria ringrazia il Direttore, il Comandante e il Vice Comandante per l’attenzione dimostrata nei confronti dei neo sovrintendenti, nonostante il periodo complesso che sta vivendo anche l’amministrazione penitenziaria.(umbriajournal)