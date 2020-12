Gazzetta Ufficiale n.95 del 04-12-2020 .Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di..

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 04-12-2020 il rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di milletrecentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato e rinvio diario della prova scritta del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di milleseicentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato .

MINISTERO DELL’INTERNO

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di milletrecentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato

Per comprovate esigenze organizzative e di servizio, anche in relazione alla persistenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, si comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di milletrecentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 38 del 15 maggio 2020, prevista per il 4 dicembre 2020, e’ rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 99 del 22 dicembre 2020. Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.





MINISTERO DELL’INTERNO

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di milleseicentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato

Per comprovate esigenze organizzative e di servizio, anche in relazione alla persistenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, si comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di milleseicentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 9 del 31 gennaio 2020, prevista per il 4 dicembre 2020, e’ rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 99 del 22 dicembre 2020. Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.