Coronavirus: a Sollicciano 26 agenti e 5 detenuti positivi. Altri 66 in isolamento

All’appello mancano complessivamente 60 agenti. La direttrice pro-tempore: “Situazione sotto controllo

Nel carcere fiorentino di Sollicciano sono stati trovati 5 detenuti e 26 agenti di polizia penitenziaria positivi al Covid, mentre altri 38 agenti sono in quarantena in caserma o in isolamento fiduciario a casa.

Lo scrive il Corriere Fiorentino, sottolineando anche come, complessivamente, nell’istituto di pena di via Minervini siano venuti a mancare all’appello oltre 60 agenti.

Il tutto, a discapito della sicurezza interna al carcere. La situazione comunque, spiega la direttrice pro-tempore, è sotto controllo.

In isolamento, sempre a Sollicciano, ci sono anche 28 detenuti appena arrestati o provenienti da altri penitenziaria.

Il carcere è provvisto di un’area Covid da 11 posti, gestita come una zona a parte, con differenziazione di cibo, rifiuti e vestiti. Dal 20 marzo al 25 novembre, vi sono stati effettuati 1.026 tamponi.(firenzetoday)