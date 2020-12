Benevento: poliziotto penitenziario sbanda con l’auto e finisce contro il guardrail

Probabilmente il fondo stradale reso viscido dalla pioggia é alla base dell’incidente stradale che si é verificato oggi pomeriggio. Il fatto é accaduto intorno alle ore 17 in prossimità dell’uscita per Campobasso. Alla guida un poliziotto penitenziario che, dopo il turno di servizio, stava tornando a casa. L’auto, una Chevrolet è andata a scontrarsi col guardrail alla sinistra del lato guida. Per fortuna, in quel momento, non giungevano altre vetture, altrimenti le conseguenze potevano essere molto più gravi. L’uomo è stato accompagnato in ospedale e dopo vari accertamenti è stato dimesso. ((ìPalma Varri)(tgnewstv.it)