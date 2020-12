Emergenza sanitaria: il vicecapo Dap Tartaglia in visita al carcere di Sulmona

Sulmona. Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Roberto Tartaglia, è da questa mattina presso la Casa di Reclusione di Sulmona. In programma, una visita ai reparti dell’istituto per fare il punto sui contagi da Covid-19, anche alla luce dei recenti casi di positività, ed elaborare le iniziative urgenti da assumere per gestire la situazione nel modo più efficace.

Tartaglia incontrerà il personale dirigenziale e della Polizia Penitenziaria in servizio nell’istituto abruzzese, per esprimere loro la vicinanza e la gratitudine dell’Amministrazione per l’impegno e il sacrificio dimostrati in questo momento di particolare difficoltà. (abruzzolive.it)