Aggressioni in Carcere. Lega: “Situazione al limite, il ministro deve intervenire”

“Nel Carcere di Orvieto, come in moltissimi altri istituti penitenziari umbri e italiani, la situazione è diventata insostenibile, ieri l’ennesima aggressione da parte di un detenuto ai danni di un agente della Polizia Penitenziaria”. Così la nota con cui l’onorevole Barbara Saltamartini, referente provinciale della Lega Terni, Davide Melone, referente Lega Orvieto, e i consiglieri comunali del partito, intervengono sull’aggressione verificatasi martedì 1° dicembre nella struttura di Via Roma. “Constatiamo purtroppo con rabbia, indignazione e rammarico – affermano i leghisti – come oramai gli atti di violenza ai danni di queste Forze dell’Ordine, siano quotidiani e che questi lavoratori non abbiano assolutamente gli strumenti per difendersi. Nell’esprimere la nostra solidarietà e vicinanza al poliziotto vittima dell’aggressione, augurandogli una pronta guarigione, sollecitiamo ancora una volta il Governo e, in particolare, il ministro della Difesa, Alfonso Bonafede, ad intervenire tutelando chi presta servizio nelle strutture detentive”. “I provvedimenti – aggiungono – devono prendere il posto delle parole. Servono azioni concrete per fronteggiare, ciò che è diventata emergenza, ed impedire aggressioni fisiche e selvagge, gli agenti si sentono in pericolo e devono essere salvaguardati, fornendogli strumenti idonei. Come Lega, stiamo chiedendo da mesi l’inserimento del taser e dello spray al peperoncino, tra le dotazioni di questi agenti”.

“Siamo accanto alle donne e agli uomini del Corpo in servizio negli istituti penitenziari del nostro Paese – concludono dal Carroccio – sempre più umiliati dai detenuti, che sprezzanti delle regole, si sentono autorizzati, ad agire senza freni, da uno Stato che sembra sempre volgersi dall’altra parte, e che con normative troppo blande, preferisce tutelare i criminali a scapito di chi, indossando una divisa, ogni giorno, compie con professionalità, abnegazione e rischio, il proprio dovere. Noi della Lega ci batteremo sempre al fianco delle Forze dell’Ordine e della legalità, garantendo la dignità e la sicurezza di chi mette la propria vita al servizio della collettività”. (Orvietonews)