Giustizia, Lega: “Governo dimentica Penitenziaria, no fondi anche in Ristori quater

“Esprimiamo solidarietà alle donne ed agli uomini della Polizia Penitenziaria, nuovamente ed incredibilmente esclusi dai fondi previsti per la retribuzione del lavoro straordinario delle Forze dell’Ordine ricompresi nel Ristori quater. Questo governo incapace fa cassa sulla pelle di chi quotidianamente è esposto al contagio da Covid-19 e lavora, molto spesso mal equipaggiato, in uno dei settori dove la diffusione del coronavirus è velocissima e incontrollata. La Lega dimostrerà vicinanza in maniera concreta alla Polizia Penitenziaria, al suo ruolo ed al suo contributo: presenteremo emendamenti che possano sanare lo squilibrio che questo governo ha creato. Inutile e fastidioso chiedere sacrifici ai cittadini, ai lavoratori se poi ce li si dimentica quando è il momento di ripagare gli sforzi compiuti: ci vorrebbe un ministro attento, a noi è toccato Bonafede”.

Così i senatori della Lega Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia, Simone Pillon, capogruppo, Emanuele Pellegrini, Erika Stefani e Francesco Urraro, componenti della medesima (commissione.lavorolazio.com)