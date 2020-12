Sulmona (Aq). Emergenza dietro le sbarre: 66 detenuti e 6 agenti positivi al Covid

Si profila un’emergenza di difficile gestione dietro le sbarre di via Lamaccio: dopo i primi tamponi molecolari eseguiti nei giorni scorsi, visti anche l’insorgere di sintomi in altri detenuti, infatti, la direzione del carcere e quella sanitaria, hanno deciso di eseguire subito questa mattina su tutti gli ospiti della struttura test rapidi antigenici. Il risultato è stato quello temuto, con quasi il 18% dei detenuti risultato positivo. Ai 32 nuovi casi accertati con test molecolare (e il cui responso è arrivato stamattina) e ai 16 verificati nei giorni scorsi (tra cui 2 ricoverati nell’area Covid dell’ospedale di Sulmona, piantonati da agenti di polizia penitenziaria), se ne aggiungono a loro volta una quindicina circa risultati positivi al test rapido. Il totale dei contagiati in via Lamaccio tra i detenuti è di 66 persone e a questi vanno aggiunti 6 agenti di polizia penitenziaria, su cui però lo screening va ancora completato.

Una situazione di estrema preoccupazione che potrebbe diventare ingestibile nelle prossime ore se, come nella statistica, una parte di questi positivi dovesse aver bisogno di cure ospedaliere. D’altronde ad oggi, dopo tre giorni, non ancora si trova una soluzione per i due già ricoverati, nonostante l’ordinanza regionale preveda nel piano il trasferimento della popolazione carceraria positiva al San Salvatore dell’Aquila.

Intanto in via Lamaccio si è provveduto a fare quello che era possibile: per i detenuti della cosiddetta sezione verde il problema è relativo, perché si trovano in celle singole con bagno personale; diversa la situazione per le altre sezioni dove si è dovuto procedere alla divisione per coorte: ovvero nelle celle doppie sono stati sistemati solo detenuti positivi o solo detenuti negativi. Interrotta, ovviamente, ogni forma di socializzazione: ora d’aria e attività lavorative, incontri e colloqui. (Ilgerme)