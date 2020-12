DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157 Misure per la funzionalita’ delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.297 del 30-11-2020 il DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157, Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 il DECRETO e’ vigente dal 30-11-2020

Tra le misure inserite nel Decreto DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157 all’articolo 20 che inseriamo di seguito

Misure per la funzionalita’ delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, nonche’ per l’emersione del lavoro irregolare



1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonche’ dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso, e’ autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 62.296.824, di cui euro 48.522.984 per il pagamento delle indennita’ di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

2. Al fine di garantire la piena funzionalita’ del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attivita’ di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi all’emergenza epidemiologica in corso e’ autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 5.325.302 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionaledei vigili del fuoco.

3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attivita’ aggiuntive necessarie a

contrastare l’eccezionale diffusione del COVID-19 sull’intero territorio nazionale, e’ autorizzata la spesa complessiva di euro 6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l’anno 2020 ed euro 2.169.162 per l’anno 2021. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e a quelli stabiliti dall’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente

della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

4. All’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 23, primo periodo, le parole: «24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30.000.000 di euro per il 2021»;

b) al comma 25, primo periodo, le parole: «di euro 24.615.384 per l’anno 2020 e di euro 5.384.616 per l’anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «30.000.000 di euro per il 2021».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 71,96 milioni di euro per l’anno 2020 e a 26,78 milioni di euro per l’anno 2021 siprovvede ai sensi dell’articolo 26.

