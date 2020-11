Ulteriore stanziamento per il pagamento del lavoro straordinario per le Forze di Polizia , approvato dal Consiglio dei Ministri del 29 novembre..

Misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19

Il Decreto Ristori Quater è stato approvato quedta sera dal Consiglio dei Ministri numero 81 del 29 novembre , tra i vari provvedimenti adottati anche ulteriori stanziamenti per il pagamento delle indennità di ordine pubblico , e del lavoro straordinario per le Forze di Polizia

La cifra stanziata 62.296.824, di cui euro 48.522.984 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia di seguito l ‘ articolo che prevede gli stanziamenti

Art. 18

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l’emersione del lavoro irregolare)

1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 62.296.824, di cui euro 48.522.984 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia. 2. Al fine di garantire la piena funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi all’emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 5.325.302 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. All’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 37-quater, comma 1, lettera a) e lettera b), n. 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 23, primo periodo, le parole: “24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021” sono sostituite dalle seguenti: “9.230.769 euro per il 2020 e di 20.769.231 euro per il 2021”; b) al comma 25, primo periodo, le parole: “di euro 24.615.384 per l’anno 2020 e di euro 5.384.616 per l’anno 2021,” sono sostituite alle seguenti: “di euro 9.230.769 per il 2020 e di 20.769.231 euro per il 2021,”.