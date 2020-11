Rinvenimento da parte della Polizia penitenziaria di telefoni cellulari nei reparti detentivi , interrogazione al Ministro Bonafede…

Camera dei Deputati ,interrogazione a risposta scritta dell’Onorevole BARTOLAZZI, rivolta al Ministro della giustizia sul rinvenimento da parte della Polizia penitenziaria di un micro telefono cellulare durante una perquisizione, nel reparto « alta sicurezza » della casa circondariale « Pasquale Di Lorenzo » di Agrigento.

Interrogazione a risposta scritta: BARTOLOZZI. —

Al Ministro della giustizia. —

Per sapere –

premesso che:

il 26 novembre 2020 in una cella del reparto « alta sicurezza » della casa circondariale « Pasquale Di Lorenzo » di Agrigento la polizia penitenziaria, durante una perquisizione, ha scoperto un micro telefono cellulare completo di sim card e di carica batterie e purtroppo questo è solo l’ultimo di una lunga serie di rinvenimenti; secondo notizie di stampa, nei primi nove mesi di quest’anno sono stati scoperti 1.761 cellulari, confusi nel cibo, sistemati negli indumenti intimi, ingoiati, nascosti nel corpo, inseriti dentro un pallone per poi essere lanciati, trasportati da un drone, collocati nel fondo delle pentole; nel 2019 ne avevano trovati 1.204, e 394 l’anno prima;

la novella dell’articolo 391-ter del codice penale, prevista dal decreto-legge n. 130 del 2020, non può e non deve ritenersi rimedio risolutorio, non fosse altro per i tempi necessari al monitoraggio dei conseguenti effetti –:

se il Ministro interrogato possa fornire puntuali informazioni in ordine all’episodio citato in premessa, e comunque sul numero di cellulari rinvenuti nell’arco dell’ultimo triennio nei diversi istituti di pena e per l’esecuzione delle misure di sicurezza esistenti del nostro Paese, e segnatamente anche nelle 11 sezioni ad altissima sorveglianza; quali nuove strategie operative siano state pianificate dallo specifico gruppo di lavoro costituito presso il Dap al fine di analizzare la problematica in argomento e così incrementare lo standard delle misure da adottare, sia dal punto di vista tecnologico che organizzativo, per un’efficace prevenzione e neutralizzazione del fenomeno; se e come intenda da subito potenziare risorse umane e strumentali degli istituti anzidetti. (4-07649)