F.E.S.I. anno 2020 – convocazione 26.11.2020

Questo pomeriggio si terra’ in video conferenza la riunione per la definizione del F.E.S.I. anno 2020, con la nota N. 0422169.U Del 24.11.2020 l’Amministrazione ha invito alle Organizzazioni Sindacali un ipotesi di accordo rielaborato in base alle osservazioni avanzate nella riunione precedente , di seguito alleghiamo la nuova ipotesi di accordo