Migliorare la qualità della vita del personale di polizia penitenziaria, prevenire aggressioni , assunzioni Legge di Bilancio 2021 , le previsioni di spesa del Ministero della giustizia ,

Camera dei Deputati LEGGE DI BILANCIO 2021 , le previsioni di spesa del Ministero della giustizia .

Nel documento allegato di seguito nell’ambito della discussione sull’approvazione della Legge di Bilancio 2021 ,sono inserite le previsioni di spesa del Ministero della giustizia , entro il 2025 prevista , l’assunzione di 1.935 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria ,di seguito troviamo Le priorità politiche del Ministero della Giustizia tra cui modernizzare le strutture penitenziarie,Migliorare la qualità della vita del personale di polizia penitenziaria,consolidare i presidi ospedalieri all’interno degli istituti penitenziari, in particolare relativamente ai servizi di psichiatria. Valorizzare il ruolo del Corpo di Polizia Penitenziaria e intensificare ogni sforzo per prevenire aggressioni in danno del personale addetto agli istituti.

(Fonte Camera dei Deputati)