Coronavirus: arrestati 9 detenuti per la rivolta a Rebibbia

Rivolta esplosa a Rebibbia il 7 marzo scorso: eseguite 9 misure cautelari in carcere

Per la rivolta esplosa a Rebibbia in piena emergenza Coronavirus il 7 marzo scorso, e andata avanti per due giorni, sono state eseguite 9 misure cautelari in carcere.

I detenuti arrestati, di età compresa tra i 23 e i 41 anni, sono accusati a vario titolo di reati che vanno dalla devastazione e saccheggio, alle lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e sequestro di persona.(meteoweb)