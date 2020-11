Stanziamenti per il rinnovo contrattuale e per assunzioni nelle Forze di Polizia , le ultime novità

Camera dei Deputati .

Disegno di legge: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (2790)

Iniziati i lavori alla Camera dei Deputati per l’esame del disegno di Legge del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023″ disegno di legge presentato il 18 novembre 2020 , iniziate in aula le audizioni delle associazioni.

Nei documenti allegati di seguito abbiamo inserito gli articoli 164 “Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego ” e l’articolo 166 ” Piano quinquennale per le assunzioni di personale delle Forze di polizia” con le relative tabelle illustrative su stanziamenti e assunzioni previste nella Legge di bilancio , articoli che devono essere convertiti in Legge