Camera dei Deputati Disegno di legge: S. 1970. –

Nell’ambito della “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” approvato dal Senato con riferimento 2779 , presentato dagli Onorevoli Cirielli Edmondo, Bellucci Maria Teresa, Gemmato Marcello ,emendamento che inseriamo di seguito sul potenziamento risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2020

Dopo l’articolo 1-ter, inserire il seguente: Art. 1-quater.

(Potenziamento risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

1. Al fine di incrementare l’efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata l’assunzione straordinaria, previo accertamento dell’idoneità psico-fisica, di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.