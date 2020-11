Covid-19, oltre 30 casi in carcere . Positivi anche i poliziotti

Covid-19, oltre 30 casi in carcere a Tolmezzo. Positivi anche i poliziotti

Man mano che (ri)salgono i contagi, si ripresentano le problematiche già affrontate a marzo/aprile 2020; in questo caso sono le carceri a ridiventare nuovamente focolaio di Coronavirus, con una percentuale di casi estremamente alta nel caso di Tolmezzo.

Secondo quanto ha riportato l’Ansa Fvg, oltre trenta persone risultano “infette”, con un’attesa per ulteriori tamponi nel corso della mattinata. Venticinque detenuti sono positivi, ma l’infezione si è diffusa anche tra una decina di agenti di polizia penitenziaria.

Il contagio, fattore che esacerba la situazione, si è diffuso equamente tanto tra i detenuti per 41bis, quanto tra le sezioni di alta sorveglianza. Non si tratta dunque di casi circoscritti a una singola parte del carcere, ma alla struttura nel suo complesso.

Fino a questa mattina non si registravano condizioni tali da richiedere un ricovero in ospedale, ma visti i numeri del contagio c’è la massima attenzione da parte della direzione della struttura carceraria. Il timore, come sei mesi addietro , non è solo di carattere sanitario, quanto sociale, legato alla tenuta di queste strutture, già normalmente sovraffollate. (triesteallnews.it)