﻿Rinnovo contrattuale , assunzioni straordinarie , detrazione di lavoro dipendente , congedi di paternita’, tutte le novita’ della Legge di Bilancio 2021 approvata dal Consiglio dei Ministri….

Approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Come anticipato nei comunicati dei giorni scorsi previsti dal governo interventi per l’incremento del fondo per il rinnovo contrattuale articolo 163 per il personale statale con 400 milioni di stanziamenti , articolo 165 prevede il piano quinquennale per le assunzioni di personale delle Forze di polizia con assunzioni straordinarie , l’ articolo 3, stabilizzazione a regime dal 2021 dell’ulteriore detrazione di lavoro dipendente il cosidetto cuneo fiscale, l’ articolo 65 congedi di paternita’ per il 2021.

Il testo della manovra composto da 228 articoli prevede uno stanziamento di 38 miliardi da parte del governo , dopo il parere del Consiglio dei Ministri di ieri il testo approda in Parlamento per il via libera definitivo.e sarà legge entro il 31 dicembre

Di seguito il testo del Disegno di legge