Ultimo sabato prima delle chiusure, assembramenti e caos: chiusi negozi e locali

Sabato pomeriggio caos in centro con centinaia di giovani, senza mascherina o con la mascherina abbassata.

Bar superaffollati, assembramenti, giovani giovanissimi ma non solo in bagordi, con un superlavoro delle Forze dell’Ordine, impegnate con 22 pattuglie tra Polizia, Penitenziaria, Finanza, Carabinieri, Vigili e polizia Postale.

Numerose le multe a chi ha rifiutato di mettere la mascherina, negozia aperti (e fatti chiudere), due attività chiuse in piazza Ghiaia e una in via Emilia Est.

In piazzale Sicilia 15 persone hanno organizzato un barbecue: multe a raffica.

Resta lo sgomento: il senso civico che fine ha fatto?