﻿Piano quinquennale per le assunzioni di personale delle Forze di polizia, articolo 153 della Legge di Bilancio 2021

Piano quinquennale per le assunzioni di personale delle Forze di polizia, articolo 153…

In un articolo pubblicato ieri sul sito Alsippe la Segreteria aveva messo in evidenza quelle che potrebbero essere le assunzione straordinarie per la Polizia Penitenziaria , sicuramente da domani quando il testo della Legge di Bilancio 2021 sara’ al vaglio della commissione Bilancio della Camera , si potranno avere notizie piu’ certe e relative anche al Piano quinquennale per le assunzioni di personale delle Forze di polizia inserite all’articolo 153 della Legge di Bilancio 2021 che come abbiamo anticipato comprende 243 articoli che prevede interventi per circa 38 miliardi, di seguito nel dettaglio inseriamo il prospetto del piano quinquennale .