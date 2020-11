Covid ad Ariano Irpino, positivi 10 agenti penitenziari: “Non c’è nessun focolaio”

Sono risultati positivi al covid 10 agenti penitenziari del carcere di Ariano Irpino. Negativi, invece, i tamponi effettuati sugli addetti e detenuti della casa circondariale.

Dieci agenti del carcere di Ariano Irpino sono risultati positivi al corovirus: tuttavia non c’è alcun focolaio attivo. La situazione è costantemente monitorata. Il contagio non sarebbe avvenuto all’interno della casa circondariale, ma in altri ambienti. (occhionotizie.it)