Auto in fiamme ,provvidenziale l’intervento della Polizia Penitenziaria..

Barcellona, auto in fiamme davanti al carcere: provvidenziale l’allarme della Penitenziaria

Sono stati due agenti della Polizia Penitenziaria a lanciare l’allarme poco dopo le 8 di stamattina, per l’incendio di un’automobile andata in fiamme in modo accidentale a pochi passi dalla porta carraia del carcere Vittorio Madia.

L’intervento provvidenziale ha impedito che il fuoco si potesse propagare ad altre automobili parcheggiate, compreso un mezzo alimentato a gas. L’arrivo dei vigili del fuoco di Milazzo ha completato la fase di spegnimento delle fiamme. L’auto, un Ford Fiesta, è stata completamente avvolta della fiamme. (24live.it)