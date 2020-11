Concorso A 976 Posti Di Allievo Agente Polizia Penitenziaria

La data di scadenza per l’invio della domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, Per Esame E Titoli, Per Il Reclutamento Di Novecentosettantasei Allievi Agenti Del Corpo Di Polizia Penitenziaria, Riservato Ai Volontari In Ferma Prefissata (VFP1 E VFP4). e’ oggi 12 novembre 2020, di seguito tutte le notizie sul concorso

Concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di novecentosettantasei allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4).

Il concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di 976 (732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, e’ riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso ovvero VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;

