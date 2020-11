Carcere di Modena ,garantire maggiore sicurezza e condizioni dignitose di lavoro agli agenti della polizia penitenziaria..

Camera dei Deputati ,interrogazione rivolta al Ministro della giustizia,e al Ministro dell’interno ,degli Onorevoli FIORINI, MORRONE, MURELLI, RAFFAELLI, POTENTI, TATEO, TOMASI, TURRI e PAOLINI , sulla situazione del carceredi Modena dopo i disordini all’esterno dell’istituto dei giorni scorsi

FIORINI, MORRONE, MURELLI, RAFFAELLI, POTENTI, TATEO, TOMASI, TURRI e PAOLINI. —

Al Ministro della giustizia, al Ministro dell’interno. —

Per sapere –

premesso che: da quanto riportato da vari organi di stampa, nei giorni scorsi, una cinquantina di anarchici hanno assaltato il carcere Sant’Anna di Modena con lanci di petardi, fuochi d’artificio e hanno anche incitato i detenuti, urlando da un megafono, a ribellarsi e a evadere; due agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti riportando 3 e 5 giorni di prognosi; si è trattato di una situazione di tensione che poteva sfociare in uno scenario ben peggiore con una nuova ribellione all’interno del carcere, per fortuna evitato, come già accaduto a marzo 2020 con vari disordini e un bilancio tragico di morti e feriti; è davvero inaudito quanto accaduto e – prima che la situazione possa degenerare anche in altre strutture – serve il massimo rigore nei confronti di chi si macchia di comportamenti violenti, ancor più gravi e pericolosi alla luce della difficile situazione sanitaria da Covid-19 –:

se i ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti di cui in premessa e quali iniziative di competenza si intendano adottare per chiarire se queste persone fossero autorizzate a svolgere la manifestazione e se le regole di distanziamento e di protezione sanitaria previste in merito dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano state rispettate; se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno, con la massima urgenza, adottare iniziative per risolvere le criticità evidenziate dall’episodio e per garantire maggiore sicurezza e condizioni dignitose di lavoro agli agenti della polizia penitenziaria; se il Ministro della giustizia reputi di dover adottare urgentemente iniziative per migliorare le condizioni logistiche e gli scarsi equipaggiamenti nelle dotazioni della polizia penitenziaria e, soprattutto per incrementare l’organico della stessa presso la medesima struttura. (4-07448)