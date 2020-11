Operazione del NIC a Milano San Vittore

Due detenuti del carcere milanese di San Vittore e tre fiancheggiatori esterni, tra cui alcuni familiari di detenuti, sono i destinatari delle misure cautelari eseguite questa mattina da uomini della Polizia Penitenziaria del Nucleo Investigativo Regionale della Lombardia, reparto territoriale del Nucleo Investigativo Centrale. I reati contestati riguardano la detenzione di stupefacenti, la corruzione di incaricato di pubblico servizio e il concorso in corruzione di quest’ultimo.L’indagine, partita dalla segnalazione del Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria dell’istituto, aveva già portato nel settembre scorso all’arresto in flagranza di reato di un’infermiera in servizio nella struttura penitenziaria. La donna trasportava all’interno del carcere hashish, cocaina e telefoni cellulari, incontrandosi all’esterno con parenti e fiancheggiatori dei detenuti per prendere in consegna sia la droga che il denaro. L’operazione che si è conclusa oggi ha permesso di smantellare il sodalizio criminale dedito al commercio di sostanze stupefacenti all’interno della Casa Circondariale milanese. (facebook.com/corpopoliziapenitenziaria)