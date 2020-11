Ricognizione delle graduatorie concorsuali disponibili per il reclutamento di personale presso le PA

Con una nota del 6 novembre il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha dato il via alla ricognizione delle graduatorie concorsuali disponibili per il reclutamento di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Le amministrazioni sono invitate a comunicare le graduatorie concorsuali vigenti per il reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato entro il 30 novembre , di seguito la circolare del ministero per la Pubblica Amministrazione

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , non comprende il personale del Comparto Sicurezzae Difesa