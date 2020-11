Polizia penitenziaria rinviene 11 telefoni in due giorni nel carcere di…

Ad Avellino rinvenuti 11 telefoni in due giorni.

Cinque smartphone completi di altrettante sim card e 2 telefoni cellulari, di cui 1 completo di sim card, con 7 cavetti per la carica della batteria, sono stati trovati dagli agenti della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Avellino. Erano contenuti in un involucro costituito da un pacco di biscotti avvolto con nastro adesivo per pacchi e nascosti nei cassetti deposito oggetti della sala di attesa dei familiari.

Il giorno precedente, lungo l’appezzamento di terreno che costeggia l’intercinta dello stesso istituto, altri due smartphone e due telefoni di vecchia generazione, insieme a quattro cavetti usb, erano stati rinvenuti all’interno di due buste di plastica.

Dei due ritrovamenti sono stati redatti gli atti per la comunicazione all’Autorità Giudiziaria e tutti i telefoni sono stati depositati nella cassaforte dell’Ufficio Comando.