Agenti di polizia penitenziaria contagiati “Il Ministero intervenga per tutelare salute e sicurezza

CARCERI UMBRE – AGENTI DI POLIZIA CONTAGIATI, LA LEGA: “IL MINISTERO INTERVENGA PER TUTELARE SALUTE E SICUREZZA”

I parlamentari della Lega, Simone Pillon, capogruppo in Commissione

Giustizia al Senato e Riccardo Augusto Marchetti, Vicepresidente

Commissione Giustizia alla Camera esprimono “solidarietà agli agenti di

Polizia Penitenziaria contagiati dal virus” e chiedono “interventi

immediati del Ministero competente, a tutela della salute del personale

delle carceri”. Secondo Pillon e Marchetti: “Il Governo, anziché

individuare come unica soluzione quella di svuotare le carceri, deve

impegnarsi nel garantire la sicurezza degli agenti di Polizia

penitenziaria mediante la somministrazione di idonei presidi sanitari e

soprattutto predisponendo adeguate procedure per prevenire i contagi.

Gli istituiti penitenziari sono già in una situazione di stress, dovuta

allo scarso numero di agenti e al sovraffollamento di detenuti. Questa

nuova emergenza da coronavirus deve essere affrontata urgentemente, per

garantire, allo stesso tempo, livelli di sicurezza e tutela della

salute, prevedendo anche l’invio di personale di rinforzo nelle carceri

umbre”. (AGENPARL)