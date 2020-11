Favignana. Casa in fiamme, agenti di polizia penitenziaria spengono l’incendio

Una donna urla, la casa sta andando a fuoco. La sentono quattro agenti di Polizia Penitenziaria fuori dal servizio.

Imbracciano gli estintori e spengono le fiamme. E’ successo domenica sera, 1 novembre, a Favignana. Intorno alle 21 i quattro agenti liberi dal servizio hanno sentito le urla provenire da un’abitazione antistante la caserma agenti. I quattro sono intervenuti rispondendo alla richiesta d’aiuto della donna, in preda al panico per l’incendio divampato in casa, e con degli estintori hanno spento l’incendio e prestato i primi soccorsi alle persone coinvolte. Poi sono stati allertati vigili del fuoco e 118. (tp24.it)