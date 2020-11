Polizia Penitenziaria ,corso vice sovrintendenti, vice ispettori e allievi agenti ,visite mediche allievi agenti e concorso allievi agenti ….

E’ appena di qualche giorno fa la comunicazione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, che visto l’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 sul territorio , ha ritenuto opportuno di sospendere la fase didattica in presenza del corso per vice sovrintendenti gruppo B, riservandosi di predisporre un nuovo programma per consentire la fruizione del corso al personale di Polizia penitenziaria in modalita’ alternativa.

Dopo la notizia della momentanea sospensione del corso sono state tante le richieste di notizie da parte del personale autorizzato alla partecipazione , su tempi e modalita’ di avvio della didattica , con ogni probabilita’ gia’ nei prossimi giorni comunque potrebbero esserci notizie in merito.

Non sono solo queste sono le domande che ci poniamo negli ultimi giorni , continuiamo sull’avvio del nuovo corso di formazione ,sarebbe il 178° corso allievi agenti , di cui sono terminate le visite psicoattitudinali ai non idonei nei giorni scorsi ,corso che vedrebbe l ‘avvio di 938 allievi agenti, concorso bandito nel febbraio del 2019, inizialmente per 754 agenti , in seguito ampliato a 938, e poi ulteriormente ampliato con uno scorrimento di 650 unita’ , unita’che comunque devono sostenere ancora le prove psicofisiche , ed anche in questo caso non e’ dato sapersi nessuna notizia in merito.

Il 13 ottobre e’ scorso bandito un nuovo concorso riservato a 976 allievi agenti riservato ai volontari in ferma breve con scadenza della presentazione delle domande prevista per il 12 novembre , l’uscita del calendario con le date e gli orari delle prove d’esame sara’ pubblicato sul sito del Ministero della giustizia l’11 gennaio 2021, eventuali rinvii saranno prontamente comunicati anche sui nostri siti e profili internet.

A maggio scorso e’ stato bandito un concorso interno per 691 Vice Ispettori di Polizia Penitenziaria ,606 uomini e 85 donne , con decreto del 2 ottobre scorso e’ stata anche nominata la Commissione esaminatrice dei titoli per la formazione della graduatoria, a cui seguira’ anche in questo caso un corso di formazione , anche in questo caso impossibile dare date .

Sicuramente sono tante le attivita’ avviate dall’Amministrazione , ma visto l’evolversi della situazione epidemiologica impossibile fare previsioni ,anche se con il nuovo dpcm del 24 ottobre 2020 nuove direttive del governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID , anche in materia di corsi potrebbero semplificare alcune procedure e renderle piu’ snelle , di seguito citiamo l’articolo 1 del DPCM del 24 ottobre lettera w;

le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Per concludere sicuramente i prossimi giorni saranno decisivi per i corsi da sovrintendente ,attendiamo notizie per il corso da allievo agenti, le visite psicoattitudinali per i candidati inseriti negli scorrimenti per allievi agenti, tutte informazioni a cui l’amministrazione penitenziaria dovra’ fornire riposte .