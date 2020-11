﻿Il messaggio del Sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi inviato all’agente della Polizia penitenziaria …..

Il messaggio del Sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi all’agente della Polizia penitenziaria …..

Con un messaggio sul suo profilo Twitter il Sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi , esprime la sua grande vicinanza e solidarietà all’agente della penitenziaria che sta ricevendo insulti e minacce per aver lanciato dall’ospedale un appello a non negare il Covid-19, di seguito il messaggio integrale ripreso dal profilo Twitter del Sottosegretario

Esprimo grande vicinanza e solidarietà all’agente penitenziario #ClotildeArmellini che sta ricevendo insulti e minacce per aver lanciato dall’ospedale un appello a non negare il #Covid_19. La stragrande parte del Paese è con te Clotilde, non mollare! #PoliziaPenitenziaria #polpen(Twitter)