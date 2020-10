Ancora straordinari non pagati al personale di Polizia Penitenziaria nonostante i DPCM emanati dal governo .

Con il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 , importanti segnali da parte del governo nei confronti del personale del Comparto Sicurezza e Difesa, che visto il protrarsi dell’emergenza Covid-19 , ha inserito all’articolo 32 , le Misure per la funzionalita’ delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco articolo che come per l’Articolo 37 Del Decreto Legge Numero 104 Del 14 Agosto 2020, vede la copertura del Pagamento Delle Prestazioni Di Lavoro Straordinario per il personale del Comparto, come in precedenza con una nota questa Segreteria segnalava doglinze dal territorio da parte del personale di Polizia Penitenziaria per il mancato pagamento di tali prestazioni , che a tutt’ora oggi rimangono inevase , capiamo il proliferarsi di tali DPCM , ma la situazione per il personale di Polizia Penitenziaria rimane la stessa le ore di straordinario continuano ad aumentare e ne viene puntualmente pagate solo una parte in barba ai DPCM che ne specificano la copertura , il resto va accantonato fino a raggiungere monti ore in alcuni casi anche elevati.

Pertanto viste le ulteriori lamentale che giungono alla scrivente Organizzazione Sindacale ci vediamo costretti a rivolgerci nuovamente agli organi preposti perche questa noiosa doglianza possa terminare al piu’ presto per far si che al personale vengano riconosciute le somme dovute .

Per completezza d’informazione inseriamo l’articolo 32 del nuovo DPCM che specifica l’ulteriore copertura finanziaria di tali prestazioni .

Art. 32.

(Misure per la funzionalita’ delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1 .Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonche’ dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso, e’ autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 67.761.547, di cui euro 52.457.280 per il pagamento delle indennita’ di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali ed euro 15.304.267 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia. 2. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalita’ del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all’emergenza epidemiologica in corso e’ autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 734.208 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco. 3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede ai sensi dell’articolo 34.