Sovrintendente e agente di polizia penitenziaria aggrediti da un detenuto .

Aggressione al personale di polizia penitenziaria alla Casa Circondariale di Livorno ad opera di un detenuto italiano, come ci comunica il Segretario Nazionale Alsippe Luigi Porcu a farne le spese un Sovrintendente ed un agente, che per le ferite riportate durante l’aggressione hanno dovuto far ricorso alle cure dell ospedale cittadino, dove i sanitari hanno riscontrato lesioni guaribili con 5 giorni di prognosi . Troppi negli ultimi periodi le aggressioni al personale continua il Sindacalista siamo vicini ai colleghi aggrediti esprimendo la nostra solidarietà e condannando l’ episodio di violenza . Per concludere facciamo giungere ai colleghi aggrediti un augurio di una pronta guarigione